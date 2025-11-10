Силовые структуры
11:47, 10 ноября 2025Силовые структуры

После угроз убийством Ларисе Долиной возбудили дело

Возбуждено дело об угрозе убийством Ларисе Долиной и ее представителю
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Уголовное дело возбудили после угроз убийством Ларисе Долиной и ее представителю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката артистки.

По его словам, угрозы поступали от неизвестных. Те обещали расправиться и с Долиной, и с ее представителем в суде, если дело об афере с квартирой не будет прекращено.

Однако подозреваемые установлены так и не были, в связи с чем дело об угрозах приостановили.

В августе 2024 года певица Лариса Долина стала жертвой аферистов и лишилась квартиры. По их наводке она продала жилье и отдала все деньги. Всего певице был нанесен ущерб в размере свыше 317 миллионов рублей. По делу задержаны четыре человека, они находятся под стражей.

