15:09, 10 ноября 2025Бывший СССР

Подробности о дислокации «Орешника» в Белоруссии раскрыли

Лукашенко: «Орешник» в Белоруссии не будет находиться в одном месте
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Орешник» в Белоруссии не будет находиться в одном месте. Об этом заявил президент Белорусии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Детали раскрывать мы не будем. Это мобильный комплекс, он никогда не будет находиться в одном месте. Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки [сможет при необходимости] нанести удар», — рассказал белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что в Вашингтоне сообщают о незнании факта наличия «Орешника» в республике. Он добавил, что «пусть так думают и дальше».

Ранее президент Александр Лукашенко объявил, что Белоруссия и США в ближайшее время проведут переговоры. Об этом он заявил во время совещания по ситуации с литовскими фурами, застрявшими в Белоруссии после закрытия Вильнюсом границы.

Свежая Россия
