Лукашенко анонсировал скорые переговоры с США

Лукашенко: Белоруссия и США в ближайшее время проведут переговоры

Белоруссия и США в ближайшее время проведут переговоры. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает «БелТА» в Telegram.

Об этом белорусский лидер сообщил в ходе совещания. Его темой стала ситуация с фурами, застрявшими на границе республики с Литвой после ее закрытия Вильнюсом. По словам Лукашенко, он дал поручение в отношении водителей грузовых автомобилей. Глава государства подчеркнул, что Минск готов предоставить водителям фур питание и места в гостиницах.

«Я дал указание, чтобы водителей не обижали. Они ни в чем не виноваты. Грузополучатели в Литве тоже ни в чем не виноваты. Пусть обращаются к своим властям в Литве для решения этих вопросов (...) Обо всем остальном мы еще поговорим в ближайшее время на переговорах с делегацией Соединенных Штатов Америки. Чувствую, что без них тут не обошлось», — отметил белорусский президент.

В конце октября Литва объявила о закрытии границы с Белоруссией до 30 ноября. Причиной этого стали метеозонды с контрабандой, сообщили в Вильнюсе.