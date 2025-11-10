Ценности
04:15, 10 ноября 2025Ценности

Популярная модель устроила съемку с голой грудью на баскетбольной площадке

Модель Брукс Нейдер устроила откровенную съемку на баскетбольной площадке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Luisa Opalesky / Bustle

Популярная американская модель Брукс Нейдер устроила откровенную съемку. Соответствующие фото публикует Bustle.

28-летнюю манекенщицу запечатлели на баскетбольной площадке. Она позировала перед камерой в черном облегающем комбинезоне, сквозь прозрачную ткань которого просвечивала голая грудь. Кроме того, знаменитость подобрала к наряду остроносые туфли и солнцезащитные очки, оформленные широкой оправой.

Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в объемную прическу. Стилисты, в свою очередь, решили сделать знаменитости нюдовый макияж.

В октябре сообщалось, что Брукс Нейдер посетила клуб Palm Tree Club в Майами в откровенном образе. Тогда модель вышла в свет в прямых джинсах и прозрачном корсете без бретелей.

