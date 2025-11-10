Минобороны: Бойцы ВС России отразили три атаки для деблокирования ВСУ в Купянске

Российские военные отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) для деблокирования окруженных в Купянске Харьковской области войск. Новые подробности о ведении боев появились в сводке Минобороны России.

Бои на этом направлении ведут военнослужащие подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил России (ВС РФ). По данным оборонного ведомства, в целом за сутки им удалось улучшить положение по переднему краю линии фронта.

Сообщается, что подразделения 92-й штурмовой бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии предприняли три попытки деблокировать сослуживцев из окружения со стороны населенных пунктов Петровка и Благодатовка. Атаки противника были отражены, уточнили в министерстве.

При боях в районе Купянска потери ВСУ достигли 50 солдат и нескольких единиц техники, включая два бронетранспортера М113 и три боевые бронированные машины HMMWV производства США, два пикапа и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Всего в зоне ответственности Западной группировки войск ВСУ за сутки потеряли более 210 солдат.

Ранее президент России Владимир Путин отметил успехи бойцов Российской Армии из-за окружения Купянска. При этом он предупредил, что противник будет предпринимать попытки деблокировать свои группировки.