Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:56, 10 ноября 2025Мир

Председатель парламента Сербии выступила с заявлением по прибытии в Киев

Спикер парламента Сербии приехала в Киев и встретилась с председателем Рады
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Спикер Народной скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич приехала в Киев и встретилась с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Об этом сообщает телеканал RTV.

«Я хотела бы подчеркнуть, что Украина — друг Сербии. Мы особенно ценим тот факт, что Украина уважает территориальную целостность Сербии», — сказала политик в ходе пресс-конференции.

Брнабич также заявила, что Белград полностью поддерживает Киев на его пути в Европейский союз (ЕС). Она отметила, что в ближайшее время ожидается подписание меморандума о совместной работе Украины и Сербии в сфере евроинтеграции, которая, по ее словам, является одной из стратегических целей обеих стран.

Ранее президент Сербии Александр Вучич, отвечая на вопрос о том, могут ли приобретенные у Сербии боеприпасы оказаться на Украине, заявил, что европейские страны, которые заключат с Сербией договор о закупке вооружений, могут в дальнейшем направить их на любые цели. Он отметил, что Белград продолжает придерживаться военного нейтралитета, но в то же время открыт к сотрудничеству с армиями Европы.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на скандальное заявление японского министра. Ранее чиновника раскритиковали за его слова о Курилах

    В Одессе прозвучал взрыв

    Мошенники обманули мать участника СВО

    Трампа обязали помочь малоимущим американцам едой

    Назван простой способ вдвое снизить риск повторного инфаркта

    Вучич попросил подумать

    Председатель парламента Сербии выступила с заявлением по прибытии в Киев

    В Москве пенсионерка столкнула ребенка на пути в метро и попала на видео

    Россиянина отправили на 15 лет в колонию после инцидента в подъезде с тремя детьми

    Бывший ведущий «Дома-2» рассказал об изменившем его жизнь тяжелом заболевании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости