Председатель парламента Сербии выступила с заявлением по прибытии в Киев

Спикер Народной скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич приехала в Киев и встретилась с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Об этом сообщает телеканал RTV.
«Я хотела бы подчеркнуть, что Украина — друг Сербии. Мы особенно ценим тот факт, что Украина уважает территориальную целостность Сербии», — сказала политик в ходе пресс-конференции.
Брнабич также заявила, что Белград полностью поддерживает Киев на его пути в Европейский союз (ЕС). Она отметила, что в ближайшее время ожидается подписание меморандума о совместной работе Украины и Сербии в сфере евроинтеграции, которая, по ее словам, является одной из стратегических целей обеих стран.
Ранее президент Сербии Александр Вучич, отвечая на вопрос о том, могут ли приобретенные у Сербии боеприпасы оказаться на Украине, заявил, что европейские страны, которые заключат с Сербией договор о закупке вооружений, могут в дальнейшем направить их на любые цели. Он отметил, что Белград продолжает придерживаться военного нейтралитета, но в то же время открыт к сотрудничеству с армиями Европы.