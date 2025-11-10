Раненый российский разведчик две недели полз к позициям ВС РФ

Российский разведчик с ранением 12 километров прополз до позиций ВС РФ

Российский разведчик с позывным Плотник с ранением две недели полз до позиций Вооруженных сил России (ВС РФ). За это время он преодолел около 12 километров, пишет районная газета «Новый Белокатай».

Россиянин заключил контракт с Минобороны и ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в январе 2024 года. В июне 2025-го в составе группы разведчиков он отправился на очередное боевое задание и оказался в глубоком тылу врага. Обнаружив российских солдат, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали их с помощью БПЛА. Плотнику удалось выжить.

По данным издания, в течение двух недель практически без еды и воды он полз обратно к российским позициям. С его слов, он питался дикими яблоками и собирал дождевую воду, что помогло ему преодолеть 12 километров, будучи раненым. Когда мужчина достиг цели, его эвакуировали в госпиталь.

Всего за время участия в СВО Плотник был ранен пять раз, но возвращался на передовую. Награжден медалями «За воинскую доблесть II степени», «За отвагу» и «Участнику специальной военной операции».

Ранее сообщалось, что другой раненый боец СВО пять дней полз к своим, выжить ему помогли беспилотники, с которых ему сбрасывали воду, еду и лекарства.