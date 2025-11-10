Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:16, 10 ноября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Раскрыт вероятный план ВСУ в Красноармейске

Полковник Матвийчук: ВСУ могут перебросить резервы в Красноармейск
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Харченко / РИА Новости

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский вероятно планирует перебросить в Красноармейск пополнение с сумского направления, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Я полагаю, что, говоря о наличии некоего плана, Сырский имеет в виду резервы, которые удалось накопить на сумском направлении. Их могут перебросить на Красноармейск. Это даст возможность ВСУ попытаться перейти к контратакам, чтобы задержать российские войска», — допустил военный.

Успех подобного плана, по оценке Матвийчука, маловероятен ввиду того, что Россия заметно превосходит Украину по огневой мощи, численности войск, системам противовоздушной обороны и другим параметрам на всех направлениях, компенсировать этот дисбаланс с помощью переброски сил с одного направления на другое не удастся.

«Конечно, Сырский сейчас пытается реабилитировать себя как военачальник, показать, что он противодействует России. Но это больше самопиар, — считает полковник. — В Сумской области после такого шага останется очень мало сил, и все попытки снять людей с одного направления, переведя на другое, будут только ослаблять оборону».

Ранее стало известно, что ВСУ попытались деблокировать село Гришино в ДНР. Отмечалось, что оно является единственным выходом украинских подразделений из Красноармейска.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская нефтяная компания объявила форс-мажор на месторождении

    Минобороны показало кадры боев близ Красноармейска

    ЕС придумал еще один орган против России

    Открыт безопасный путь предотвращения инфаркта и инсульта

    Врач назвала главное правило защиты от ботулизма

    Названы сроки перехода Красноармейска под контроль России

    Россиянин давал пощечины детям на улице и попал на видео

    «Мы остановимся, а Россия нет». США прекратили поставки оружия для Украины. Почему это произошло и когда они могут возобновиться?

    Российских операторов сотовой связи обяжут выполнять требование ФСБ

    Момент задержания восьмерых диверсантов в российском регионе попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости