20:10, 10 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о подрыве многоквартирного дома в российском регионе

РИА: Обвиняемый в подрыве дома в Тульской области забыл о газе и закурил
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Обвиняемый в подрыве многоквартирного дома в Куркино Тульской области забыл о газе и закурил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Следственный комитет (СК) России.

По данным агентства, в СК рассказали, что он включил газ в своей квартире и заснул, а когда проснулся, то забыл об этом и закурил, в результате чего произошел взрыв.

По информации собственного источника агентства в правоохранительных органах, мужчину разбудил стук в дверь. К нему пришли сотрудники газовой службы, которых вызвали соседи из-за запаха газа.

Ранее сообщалось, что обвиняемого по решению суда отправили в СИЗО на время расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном общеопасным способом.

Взрыв газа в трехэтажном доме в Тульской области произошел утром 8 ноября. Он обрушил торцевую стену первого подъезда, кровлю, а также перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали, по последним данным, четыре человека.

    Все новости