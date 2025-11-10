Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:38, 10 ноября 2025Наука и техника

Разгадана тайна пяти тысяч загадочных ям в Перу

Antiquity: Загадочные ямы Монте-Сьерпе оказались частью древнего рынка
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Charles Stanish / Archaeology Magazine

Археологи из Сиднейского университета впервые предложили убедительное объяснение одной из самых загадочных древних структур Южной Америки — Монте-Сьерпе, комплекса из более чем 5200 одинаковых ям, выдолбленных в гребне холма на юге Перу. С момента открытия в 1933 году объект поражал масштабом и загадочностью, однако теперь, как показало исследование, опубликованное в журнале Antiquity, он мог выполнять сразу две функции — рынка и бухгалтерской системы.

Команда под руководством археолога Джейкоба Бонгерса провела дрон-съемку и анализ отложений внутри ям. В образцах обнаружили крахмальные зерна и пыльцу кукурузы, амаранта, злаков и тыквенных, а также остатки камыша и ивы, из которых делали корзины. Эти находки указывают, что в древности в ямах хранили продукты и товары, доставленные морскими торговцами и караванами лам, — вероятно, это был рынок народов культуры Чинча, существовавшей до прихода инков.

Материалы по теме:
От поля до кабинета. Как ИИ может упростить работу археологов?
От поля до кабинета.Как ИИ может упростить работу археологов?
11 августа 2025
В Арктике проходят археологические раскопки. Зачем это нужно?
В Арктике проходят археологические раскопки.Зачем это нужно?
9 октября 2025

Позже, около XV века, когда в регион пришла империя инков, Монте-Сьерпе мог быть переосмыслен и использован как грандиозная счетная система. Ученые заметили, что расположение ям образует блоки, по структуре напоминающие кипу — знаменитую счетную систему инков, с помощью которой они вели учет налогов и запасов.

По мнению исследователей, Монте-Сьерпе представлял собой социальную технологию, объединявшую торговлю, контроль и ритуалы обмена. Это сооружение демонстрирует, как инженерное мышление и экономическая организация древних цивилизаций превращали ландшафт в средство коммуникации.

Ранее стало известно, что крупнейший известный памятник майя — комплекс Агуада-Феникс в мексиканском Табаско — был построен около трех тысяч лет назад как архитектурная модель мироздания.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» объявил форс-мажор на одном из крупнейших в мире месторождений нефти. Компания может полностью выйти из проекта

    Пашинян вспомнил лозунг «Ленин, партия, Горбачев»

    В посольстве страны Европы пообещали выдавать россиянам туристические визы

    Россиянка с сожителем получили 36 лет колонии за изнасилование и истязание дочери

    В Госдуме допустили отключение России от мирового интернета при вмешательстве в выборы

    Обвиняемого в подрыве многоквартирного дома в Тульской области отправили в СИЗО

    Группа «Тутси» неожиданно охарактеризовала песни Кадышевой

    Звезду «Мстителей» обвинили в домогательствах

    Объявлено об угрозе для Зеленского из-за ситуации с его «кошельком»

    В Госдуме оценили запрет трансгендерам участвовать в Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости