Раскрыта тайна крупнейшего памятника майя

Sci Adv: Древний памятник майя Агуада-Феникс оказался моделью космоса

Ученые выяснили, что крупнейший известный памятник майя — комплекс Агуада-Феникс в мексиканском штате Табаско — был создан около трех тысяч лет назад как архитектурная модель космоса. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances (Sci Adv), показало, что гигантское сооружение протяженностью почти девять километров выстроено в форме креста — символа мироздания и циклов времени в древней мезоамериканской культуре.

В центре монумента археологи нашли две вложенные крестовидные ямы, где были захоронены дары: раковины, фигурки из нефрита и зеленого камня, а также пигменты — синий, зеленый и желтый — расположенные строго по сторонам света. Эти находки считаются самым ранним примером символической связи цветов с направлениями мира, традиции, которая позже распространилась по всей культуре майя.

Особенно примечательно, что в комплексе не обнаружено признаков социальной иерархии — ни дворцов, ни статуй правителей. По мнению исследователей, грандиозное сооружение, на возведение которого ушло более 10 миллионов человеко-дней, было построено общественными усилиями. Общая цель — создать «карту Вселенной» и место коллективных ритуалов — объединила тысячи людей без принуждения, демонстрируя, что великие достижения возможны и без власти царей.

