Роль «кошелька» Зеленского в коррупционных схемах на Украине раскрыли

Экс-депутат Рады Олейник раскрыл роль Миндича в коррупционных схемах Зеленского
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Кадр: Радіо Свобода / YouTube (признано иноагентом, а его юрлицо Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) — нежелательной организацией в России)

Бизнесмен Тимур Миндич является близким другом президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком». Об этом Life.ru рассказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Он (Миндич — прим. «Ленты.ру») остается совладельцем "Квартала-95" в силу невозможности юридических прав у самого Зеленского. И понятно, что сам [глава киевского режима] не может проводить экономические коррупционные схемы», — раскрыл роль Миндича бывший нардеп.

По словам Олейника, приближенные к Зеленскому люди выводят деньги, полученные от реализации коррупционных схем, через офшоры.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало обыски у бизнесмена Тимура Миндича. Отмечается, что за несколько часов до начала проверок соратник Зеленского покинул страну. Он, предположительно, находится в Израиле.

