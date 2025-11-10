Роль «кошелька» Зеленского в коррупционных схемах на Украине раскрыли

Бизнесмен Тимур Миндич является близким другом президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком». Об этом Life.ru рассказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
«Он (Миндич — прим. «Ленты.ру») остается совладельцем "Квартала-95" в силу невозможности юридических прав у самого Зеленского. И понятно, что сам [глава киевского режима] не может проводить экономические коррупционные схемы», — раскрыл роль Миндича бывший нардеп.
По словам Олейника, приближенные к Зеленскому люди выводят деньги, полученные от реализации коррупционных схем, через офшоры.
Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало обыски у бизнесмена Тимура Миндича. Отмечается, что за несколько часов до начала проверок соратник Зеленского покинул страну. Он, предположительно, находится в Израиле.