Россиян предупредили о возвращении магнитных бурь

Синоптик Леус: Магнитные бури обрушатся на Землю 11 ноября

Магнитные бури обрушатся на Землю во вторник, 11 ноября. Об этом предупредил россиян главный синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Метеоролог отметил, что понедельник, 10 ноября, космическая погода началась в «зеленой» зоне. Однако есть прогнозы, что к концу дня к планете подойдет облако солнечной плазмы — оно было выброшено во время средней по силе вспышки 7 ноября. Геомагнитное поле перейдет в возмущенное состояние, но магнитные бури в этот день маловероятны.

Во вторник, 11 ноября, Землю настигнет более мощное облако солнечного вещества после мощной вспышки на Солнце 9 ноября — воздействие на геомагнитное поле будет более интенсивным. «Вечером вторника прогнозируются магнитные бури интенсивностью от слабого до среднего уровня, G1-G2, которые продлятся до утренних часов среды, а «успокоится» земная магнитосфера лишь во второй половине 12 ноября», — спрогнозировал Леус.

Ранее на Землю обрушилась магнитная буря уровня G2.3. Такое возмущение магнитосферы зафиксировали в субботу, 8 ноября.