МВД: Мошенников с дипфейками выдают слова про беду и просьбы о помощи

Мошенники в схемах с использованием дипфейков для получения кода от «Госуслуг» используют определенный набор фраз. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД России.

В МВД россиянам назвали способ уличить мошенников с дипфейками и объяснили, что к ним относятся слова про беду и просьбы о помощи. Например, такие фразы, как« Мама / папа, я в беде, срочно нужны деньги», «У меня проблемы, помоги» и «Это срочно, переведи на эту карту».

Мошенники также создают дипфейки начальников, которые предупреждают о возможной проверке со стороны сотрудника ФСБ. «Если вы слышите любую из этих фраз — прекращайте общение», — призвали в ведомстве.

Ранее в МВД рассказали о новом виде мошенничества. Под видом начальства аферисты просят сотрудников оформить кредитные карты и переводить на их счета деньги якобы для рабочих нужд.