Россиянам раскрыли способ не попасть в ловушку при трудоустройстве

«Мигрант Сервис»: Проверка сведений о фирме поможет избежать проблем при найме

Перед походом на собеседование соискателю следует тщательно проверить всю доступную информацию о компании, в которую тот стремится трудоустроиться. Такой совет россиянам в разговоре с «Лентой.ру» дала эксперт по найму платформы «Мигрант Сервис» Эльмина Акбашева.

Проверить, является ли компания фейковой, можно через сайт Федеральной налоговой службы (ФНС) или другие открытые источники. Фирма, работающая легально на российском рынке, должна быть официально зарегистрирована, а в базах данных должны находиться сведения о ее учредителях, уставном капитале, руководителях и т.д. «Первый шаг, чтобы не попасть в ловушку при трудоустройстве, — убедиться, что компания действительно существует», — пояснила HR-аналитик.

Немаловажным также будет проверить сайт организации, представители которой пригласили соискателя на собеседование, добавила Акбашева. Если сайт выглядит «сделанным на коленке», — это тревожный сигнал. «Надежные компании обычно не скрывают, кто они и где находятся», — пояснила эксперт. Кроме того, кандидату следует просмотреть новости о компании, отзывы ее бывших или действующих сотрудников с указанием деталей о зарплате, задачах, атмосфере в коллективе, а также страницы фирмы в соцсетях.

Еще одним важным моментом является внимательное чтение трудового договора. Документ следует подписывать только после того, как соискатель полностью ознакомится с его деталями. Если в договоре отсутствует дата или прописаны «плавающие» условия, — это тоже должно насторожить кандидата. Подозрительными также будут требования работодателя оплатить форму и документы или просьба предоставить паспортные данные до собеседования. «Это почти наверняка мошенничество», — заключила Акбашева.

Чтобы обезопасить себя от попадания в ловушку при трудоустройстве, HR-аналитик рекомендовала россиянам делать скриншоты переписок с работодателям в мессенджерах или по электронной почте, а также сфотографировать предлагаемый договор или объявление о вакансии. Все это поможет собрать необходимые доказательства недобросовестной деятельности рекрутера для дальнейшей передачи жалобы в Трудовую инспекцию или Прокуратуру, резюмировала Акбашева.

Ранее о расцвете новой мошеннической схемы в России сообщили представители ВТБ. В 2025 году, уточнили в финансовой организации, злоумышленники стали активно выманивать денежные средства, заманивая доверчивых граждан предложениями о работе. Жертвами обычно становятся пользователи сайтов по поиску работы. После размещения «привлекательных» вакансий с высокими окладами, пояснили в банке, мошенники быстро подписывают с «одобренным» кандидатом договор о трудоустройстве, а после дают простые задания ради имитации рабочего процесса. Однако вскоре «руководитель» начинает срочно просить помощи, обещая возврат средств после возвращения якобы из командировки. После получения денег мошенник исчезает и перестает выходить на связь. На этом фоне россиян призвали не вестись на подобную уловку и прекращать всяческое взаимодействие при первых же признаках обмана.