Силовые структуры
12:52, 10 ноября 2025Силовые структуры

Россиянин попал под следствие после помощи жене с официантом

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на официанта
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на официанта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение, что на Арбате рядом с рестораном находятся двое мужчин с ножевыми ранениями. Прибывшие на место медики одному из пострадавших оказали помощь на месте, а в второго доставили в медицинское учреждение. Ему причинен тяжкий вред здоровью.

Как выяснилось, у 19-летней сотрудницы ресторана произошел конфликт с одним из официантов, и она сообщила об этом мужу. Мужчина приехал с ним разобраться и когда они вышли на улицу, нанес пострадавшему несколько ножевых ранений. Также пострадал очевидец, который пытался остановить конфликт. После этого злоумышленник скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 24-летнего подозреваемого около станции метро «Лужники». Он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что пуля застряла в голове российского подростка.

.
