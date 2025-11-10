Россия
15:53, 10 ноября 2025

Россиянин пытался заточить нож и пробил себе артерию

Житель Подмосковья пытался заточить нож и пробил себе артерию
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Житель подмосковной Электростали пытался заточить нож с помощью домашнего электрического станка и пробил себе артерию. Об этом сообщает Baza в своем Telegram.

По данным канала, во время заточки лезвие раскололось, и кусок от него попал между губой и глазницей, повредив артерию.

Россиянина экстренно госпитализировали. Медикам удалось восполнить объем потерянной крови и зашить рану. Пациента уже выписали из больницы.

Ранее в Приморье хирурги провели 75-летней пенсионерке операцию на практически перекрытой сонной артерии, чтобы спасти ее от инсульта. Операция длилась около двух часов.

