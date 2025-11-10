Россиянин за раз вынес из сейфа начальника более сотни миллионов

Во Владимире полиция задержала 52-летнего жителя Москвы по подозрению в краже 135 миллионов рублей из офиса компании. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД по столице.
Возбуждено дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Фигурант заключен под стражу. Похищенные деньги изъяли. Их вернут владельцу.
По версии следствия, москвич, являясь сотрудником компании и находясь в офисе на набережной Академика Туполева, открыл ключом сейф и похитил 135 миллионов рублей, которые принадлежали генеральному директору организации. После скрылся на автомобиле.
Преступление попало на видео. На кадрах видно, как мужчина с сумками подходит к машине, ставит в нее свои вещи и уезжает. На следующих кадрах показаны похищенные деньги.
Ранее в Саратове подросток вскрыл сейф маминой подруги и украл оттуда 700 тысяч рублей.