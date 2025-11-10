Силовые структуры
09:17, 10 ноября 2025Силовые структуры

Россиянин за раз вынес из сейфа начальника более сотни миллионов

Во Владимире полиция задержала москвича за кражу 135 млн рублей из офиса
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Во Владимире полиция задержала 52-летнего жителя Москвы по подозрению в краже 135 миллионов рублей из офиса компании. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД по столице.

Возбуждено дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Фигурант заключен под стражу. Похищенные деньги изъяли. Их вернут владельцу.

По версии следствия, москвич, являясь сотрудником компании и находясь в офисе на набережной Академика Туполева, открыл ключом сейф и похитил 135 миллионов рублей, которые принадлежали генеральному директору организации. После скрылся на автомобиле.

Преступление попало на видео. На кадрах видно, как мужчина с сумками подходит к машине, ставит в нее свои вещи и уезжает. На следующих кадрах показаны похищенные деньги.

Ранее в Саратове подросток вскрыл сейф маминой подруги и украл оттуда 700 тысяч рублей.

