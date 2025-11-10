Россия
Россиянке ампутировали кисти рук после связываний колготками в социальном центре

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве постоялице социального центра «Обручевский» ампутировали кисти рук после того, как персонал связывал ее шерстяными колготками. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

На реабилитацию в учреждение, как правило, поступают инвалиды первой и второй групп с психическими расстройствами. В частности, в центре находилась 20-летняя россиянка с эпилепсией и аутоагрессией.

По данным канала, к пациентке в разных учреждениях неоднократно применяли медицинские методы фиксации, чтобы она не навредила самой себе. В соццентре ее якобы надолго связали шерстяными колготками, в результате чего у нее образовалась гангрена, а кисти пришлось ампутировать.

Ранее в пансионате в Красноярске пенсионерку избили железными палками за то, что она включила трансляцию пасхального богослужения.

