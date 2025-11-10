Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:50, 10 ноября 2025Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российская бюджетная авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Уточняется, что распродажа длится до часу ночи 12 ноября и распространяется на все направления. Лететь по купленным билетам можно с 11 ноября 2025 года по 28 марта 2026 года. Чтобы их приобрести, нужно ввести при покупке промокод 1111.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о снижении цен на авиабилеты. Специалисты рассказали, что в начале декабря перелеты по России стали значительно дешевле в сравнении с ноябрем. Аналитики назвали это затишьем перед бурей, подразумевая предстоящий скачок цен в праздники.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» объявил форс-мажор на одном из крупнейших в мире месторождений нефти. Компания может полностью выйти из проекта

    Пашинян вспомнил лозунг «Ленин, партия, Горбачев»

    В посольстве страны Европы пообещали выдавать россиянам туристические визы

    Россиянка с сожителем получили 36 лет колонии за изнасилование и истязание дочери

    В Госдуме допустили отключение России от мирового интернета при вмешательстве в выборы

    Обвиняемого в подрыве многоквартирного дома в Тульской области отправили в СИЗО

    Группа «Тутси» неожиданно охарактеризовала песни Кадышевой

    Звезду «Мстителей» обвинили в домогательствах

    Объявлено об угрозе для Зеленского из-за ситуации с его «кошельком»

    В Госдуме оценили запрет трансгендерам участвовать в Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости