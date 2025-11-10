Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Российская бюджетная авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Уточняется, что распродажа длится до часу ночи 12 ноября и распространяется на все направления. Лететь по купленным билетам можно с 11 ноября 2025 года по 28 марта 2026 года. Чтобы их приобрести, нужно ввести при покупке промокод 1111.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о снижении цен на авиабилеты. Специалисты рассказали, что в начале декабря перелеты по России стали значительно дешевле в сравнении с ноябрем. Аналитики назвали это затишьем перед бурей, подразумевая предстоящий скачок цен в праздники.