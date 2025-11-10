Популярный российский сервис масштабно обновился

Платформа «VK Видео» обновила детский раздел

Сервис «VK Видео» представил обновленный детский раздел. Витрина «Детям» получила новый дизайн, который учитывает особенности детского восприятия, а также новую навигацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Теперь интерфейс более понятен для использования детьми. Как выяснили эксперты компании, для юных пользователей соцсети и их родителей важна простота навигации и быстрый доступ к интересующему контенту. Кроме того, стало ясно, что этот слой пользователей ищет контент не только по любимым жанрам, но и определенным персонажам, что и стало основой для новой архитектуры раздела.

Так, в верхней части страницы сервиса теперь расположилась «карусель» с новинками и популярными релизами. Ниже идут тематические подборки по интересам, а в блоке «Популярные каналы» собраны ведущие авторы и блогеры.

