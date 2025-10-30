В VK анонсировали балетную неделю для ценителей искусства

VK запустит балетную неделю в честь Всемирного дня балета

С 30 октября по 6 ноября VK запустит балетную неделю в честь Всемирного дня балета. Ценители искусства получат возможность посмотреть эксклюзивные трансляции постановок от Бурятского театра оперы и балета, Башкирского гостеатра оперы и балета, Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана и других российских театров, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе соцсети.

В проекте примут участие самые крупные сцены культурных столиц и регионов страны. Материалы можно будет найти по хештегу #Балет360. В VK Видео станут доступны записи и трансляции спектаклей, интервью, документальные фильмы, подкасты и многое другое, посвященное балету.

«Онлайн-формат позволяет искусству выйти за пределы сцен и театров. У пользователей высокий интерес к российскому балету: 31 декабря прошлого года в прямой трансляции легендарный балет "Щелкунчик" в VK Видео посмотрели 8,1 миллиона человек. В этом году мы решили организовать целую неделю эксклюзивных трансляций знаменитых и уникальных постановок театров нашей страны», — прокомментировал проект директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.

