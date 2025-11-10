Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:27, 10 ноября 2025Россия

Российский офицер рассказал о бое с превосходящими его отряд в десять раз силами ВСУ

Офицер ВС РФ Попов рассказал о бое при десятикратном превосходстве ВСУ числом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский офицер Михаил Попов рассказал о бое с превосходящими его отряд в десять раз силами ВСУ. Воспоминаниями о событиях в зоне проведения спецоперации он поделился на подкасте Mash «Как это было», опубликованном во «ВКонтакте».

Майор рассказал, что 27 российских мотострелков вступили в бой с 300 украинскими бойцами при поддержке трех танков, двух артиллерийских батарей, минометов и пусковых установок РСЗО.

Несмотря на подавляющее численное превосходство противника, российскому отряду удалось выстоять, сдерживая натиск противника на протяжении нескольких дней. Попов трижды вызывал огонь на себя — при этом он не потерял ни одного бойца.

Ранее российский боец Юрий Сушкеев описал самый страшный для себя момент в зоне СВО. По его словам, таким эпизодом стало окружение, из которого многие его сослуживцы не надеялись выйти живыми. В этой связи они начали готовить гранаты, чтобы подорвать себя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Близкий друг Зеленского покинул Украину перед обысками. Его называют «кошельком» президента и смотрящим за энергетикой страны

    Пес спас мальчика от нападения леопарда

    Ким Кардашьян описала результат сдачи экзамена по юриспруденции фразой «я была так близка»

    Популярный российский сервис масштабно обновился

    Серийных похитителей собак для ресторанов Москвы задержали

    В России отреагировали на отключение света во время интервью Зеленского

    Российские производители электроники попросили платить заранее

    Врач рассказала об изменениях в организме после включения в рацион одного яблока в день

    В Подмосковье обнаружили тело убитой 28 лет назад девочки

    Директор российского магазина расправился с подчиненной в своей квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости