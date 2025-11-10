Российский офицер рассказал о бое с превосходящими его отряд в десять раз силами ВСУ

Российский офицер Михаил Попов рассказал о бое с превосходящими его отряд в десять раз силами ВСУ. Воспоминаниями о событиях в зоне проведения спецоперации он поделился на подкасте Mash «Как это было», опубликованном во «ВКонтакте».

Майор рассказал, что 27 российских мотострелков вступили в бой с 300 украинскими бойцами при поддержке трех танков, двух артиллерийских батарей, минометов и пусковых установок РСЗО.

Несмотря на подавляющее численное превосходство противника, российскому отряду удалось выстоять, сдерживая натиск противника на протяжении нескольких дней. Попов трижды вызывал огонь на себя — при этом он не потерял ни одного бойца.

