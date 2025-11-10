Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:54, 10 ноября 2025Силовые структуры

Российское МВД оценило рост преступности среди несовершеннолетних

В МВД отметили снижения уровня подростковой преступности
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД Станислав Колесник оценил положение дел с ростом преступности среди несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех.Ну почти».

По данным МВД, к октябрю рост преступности среди несовершеннолетних снизился с 30 до 12 процентов. При этом основной причиной ее роста является деструктивная информация в интернете, в первую очередь из-за рубежа. Колесник отметил, что с 2022 года МВД заблокировало свыше 276 тысяч ресурсов, но дотянуться до тех кто распространяет вредный контент, невозможно, поскольку эти люди находятся за границей.

Ранее 7 ноября российский омбудсмен Татьяна Титова связала рост подростковой преступности с количеством детей.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Близкий друг Зеленского покинул Украину перед обысками. Его называют «кошельком» президента и смотрящим за энергетикой страны

    Пес спас мальчика от нападения леопарда

    Ким Кардашьян описала результат сдачи экзамена по юриспруденции фразой «я была так близка»

    Популярный российский сервис масштабно обновился

    Серийных похитителей собак для ресторанов Москвы задержали

    В России отреагировали на отключение света во время интервью Зеленского

    Российские производители электроники попросили платить заранее

    Врач рассказала об изменениях в организме после включения в рацион одного яблока в день

    В Подмосковье обнаружили тело убитой 28 лет назад девочки

    Директор российского магазина расправился с подчиненной в своей квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости