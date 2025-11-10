Российское МВД оценило рост преступности среди несовершеннолетних

В МВД отметили снижения уровня подростковой преступности

Замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД Станислав Колесник оценил положение дел с ростом преступности среди несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех.Ну почти».

По данным МВД, к октябрю рост преступности среди несовершеннолетних снизился с 30 до 12 процентов. При этом основной причиной ее роста является деструктивная информация в интернете, в первую очередь из-за рубежа. Колесник отметил, что с 2022 года МВД заблокировало свыше 276 тысяч ресурсов, но дотянуться до тех кто распространяет вредный контент, невозможно, поскольку эти люди находятся за границей.

Ранее 7 ноября российский омбудсмен Татьяна Титова связала рост подростковой преступности с количеством детей.