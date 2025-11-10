«Давление нарастает». ЕС оказался на грани раскола из-за расследования по «Северным потокам». Как это повлияет на помощь Украине?

WSJ: Расследование диверсий на «Северных потоках» грозит подрывом помощи Украине

Продолжающееся судебное разбирательство по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» грозит подрывом поддержки Украины, поскольку немецкие детективы возлагают ответственность за инцидент на нее. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Любое судебное разбирательство еще больше обострит отношения между Украиной и ФРГ, крупнейшим финансовым спонсором Киева и поставщиком наиболее востребованной военной техники, особенно систем противовоздушной обороны (ПВО)», — отмечается в материале.

Политическое давление нарастает на канцлера Фридриха Мерца, хотя его приближенные заявили, что они смогут справиться с последствиями внутри страны, несмотря на попытки оппозиции прекратить поддержку Киева The Wall Street Journal газета

Также высокопоставленные европейские чиновники допустили, что Германии было бы проще справиться с «дипломатическими последствиями» взрывов на газопроводах, если бы следователи не собрали «столь убедительные доказательства против Украины».

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Что известно о расследовании взрывов «Северных потоков»?

По данным WSJ, Германия в ходе расследования подрыва газопроводов «Северный поток» выдала ордер на арест семи участников диверсии.

«Изучив данные о компаниях в сфере аренды судов, телефонах и номерных знаках, команда из Потсдама подготовила основу для выдачи немецкими властями ордеров на арест трех военнослужащих украинского спецподразделения и четырех опытных водолазов-глубоководников», — говорится в публикации.

По данным источников издания, главной целью диверсии являлось уменьшение доходов России от экспорта энергоносителей и разрыв ее экономических связей с Германией.

Группа немецких следователей пришла к выводу, что подрыв газопроводов был осуществлен элитным украинским военным подразделением под непосредственным руководством тогдашнего верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного

Почему страны Европы спорят из-за подрыва «Северных потоков»?

Как напоминает издание, 27 октября суд в Болонье постановил выдать Германии одного из обвиняемых в подрыве «Северных потоков», гражданина Украины Сергея Кузнецова.

По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах «Северный поток». Защита Кузнецова отвергает предъявленные ему обвинения

При этом будущее диверсанта остается неясным. Кузнецов начал в тюрьме голодовку — под предлогом невозможности соблюдать вегетарианскую диету — и теперь он может быть госпитализирован. В таком случае решение об экстрадиции может быть отложено.

Фото: Omar Marques / Getty Images

На фоне проблем с отправкой гражданина Украины на суд в Гамбург, Германия столкнулась с сопротивлением расследованию внутри Европейского союза (ЕС). Польша отказалась экстрадировать одного из подозреваемых.

Более того, руководство республики делает многочисленные провокационные заявления, называя исполнителей теракта «героями».

Проблема не в том, что трубопровод был взорван. Проблема в том, что его построили Дональд Туск премьер-министр Польши

Скандальные высказывания позволил себе и глава польского МИД Радослав Сикорский. Еще в начале 2000-х годов он публично сравнивал контракт о строительстве «Северных потоков» с «новым пактом Молотова-Риббентропа» и несколько раз повторял эту реплику. Также он пригрозил Венгрии подрывом нефтепровода «Дружба».

«Я надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадьяру (командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди), наконец-то удастся вывести из строя нефтепровод, и вы будете получать свою нефть через Хорватию», — сказал министр.

Фото: Swedish Coast Guard via Getty Images

Дело «Северных потоков» усиливает противников помощи Украине

Помимо Евросоюза, споры о подрыве газопроводов обостряют ситуацию и в самой ФРГ. В частности, авторы материала указывают на усиление позиций правопопулистской партии «Альтернативы для Германии» (АдГ): «Внутри страны они воспользовались общественным недовольством, вызванным высокими ценами на энергоносители».

Теперь «Альтернатива для Германии» проводит кампанию за сокращение помощи Киеву, которая является важнейшим условием поддержки Украины со стороны Запада The Wall Street Journal газета

Успехи АдГ на фоне растущей усталости общества от помощи Украине доказывают и соцопросы. Согласно данным журнала Politico от 10 ноября, правопопулистская партия обгоняет на один процент Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца.