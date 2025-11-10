WSJ: Расследование диверсий на «Северных потоках» грозит подрывом помощи Киеву

Продолжающееся судебное разбирательство по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» грозит подрывом поддержки Украины, поскольку немецкие детективы возлагают ответственность за инцидент на нее. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Любое судебное разбирательство еще больше обострит отношения между Украиной и ФРГ, крупнейшим финансовым спонсором Киева и поставщиком наиболее востребованной военной техники, особенно систем противовоздушной обороны (ПВО). Политическое давление нарастает на канцлера Фридриха Мерца, хотя его приближенные заявили, что они смогут справиться с последствиями внутри страны, несмотря на попытки оппозиции прекратить поддержку Киева», — отмечается в материале.

Также высокопоставленные европейские чиновники допустили, что Германии было бы проще справиться с «дипломатическими последствиями» взрывов на газопроводах, если бы следователи не собрали «столь убедительные доказательства против Украины».

27 октября суд в Болонье постановил выдать Германии обвиняемого в подрыве «Северных потоков» гражданина Украины Сергея Кузнецова.

По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах «Северный поток». Защита Кузнецова отвергает предъявленные ему обвинения.