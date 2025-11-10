Шлейф опасного пепла поднялся над вулканом в российском регионе

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил опасный для авиации ресуспендированный пепел

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил ресуспендированный пепел. Над российским регионом поднялся шлейф, который опасен для авиарейсов, сообщает сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своем Telegram-канале.

По данным ученых, в 9:40 по местному времени (00:40 мск) шлейф ресуспендированного пепла из вулкана Шивелуч сплошной полосой протянулся на 50 километров на юго-восток от исполина. Высота столба достигает трех километров над уровнем моря.

Объявлен «оранжевый» авиационный код. Это значит, что выброс пепла опасен для пролетающих над регионом самолетов.

Ранее вулкан Крашенинникова на Камчатке дважды за сутки выбросил столбы пепла. Первый выброс зарегистрировали в понедельник, 27 октября, в 10:40 по местному времени (01:40 мск). Высота составила до 2,4 километра над уровнем моря, пепельный шлейф протянулся на 36 километров к юго-востоку от вулкана. Второй выброс произошел в 12:59 (03:59 мск). Высота составила 3,5 километра над уровнем моря, шлейф протянулся на 77 километров на восток-юго-восток.