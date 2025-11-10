Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:50, 10 ноября 2025Экономика

Шлейф опасного пепла поднялся над вулканом в российском регионе

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил опасный для авиации ресуспендированный пепел
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Юрий Демянчук / РИА Новости

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил ресуспендированный пепел. Над российским регионом поднялся шлейф, который опасен для авиарейсов, сообщает сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своем Telegram-канале.

По данным ученых, в 9:40 по местному времени (00:40 мск) шлейф ресуспендированного пепла из вулкана Шивелуч сплошной полосой протянулся на 50 километров на юго-восток от исполина. Высота столба достигает трех километров над уровнем моря.

Объявлен «оранжевый» авиационный код. Это значит, что выброс пепла опасен для пролетающих над регионом самолетов.

Ранее вулкан Крашенинникова на Камчатке дважды за сутки выбросил столбы пепла. Первый выброс зарегистрировали в понедельник, 27 октября, в 10:40 по местному времени (01:40 мск). Высота составила до 2,4 километра над уровнем моря, пепельный шлейф протянулся на 36 километров к юго-востоку от вулкана. Второй выброс произошел в 12:59 (03:59 мск). Высота составила 3,5 километра над уровнем моря, шлейф протянулся на 77 километров на восток-юго-восток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Самое близкое место к иностранному государству». В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах

    Безэкипажный катер ВСУ взорвался у берега в российском регионе

    Российская медсестра влюбилась в раненного на СВО бойца и перешла за ним в «Ахмат»

    США захотели поддержать армию одной страны

    Известная подруга Ирины Шейк снялась в крошечных трусах

    Приезжие напали на машину россиянина с ребенком

    Названа главная проблема с покупкой жилья в России на ближайшие годы

    Россиянам назвали способ уличить мошенников с дипфейками

    В регионе России начали набирать добровольцев для защиты особо важных объектов

    Стало известно о возвращении россиян на прежнее место работы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости