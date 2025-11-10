Бывший СССР
Солдат рассказал о мужчинах с ДЦП в рядах ВСУ

Пленный из ВСУ Котляров: В ВСУ мобилизуют мужчин с ДЦП
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) мобилизуют людей с различными непризывными заболеваниями, в частности, со второй степенью ДЦП. Об этом рассказал украинский пленный Павел Котляров, его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что мобилизация людей с таким заболеванием — не единичный случай. Кроме того, иногда мобилизовали и людей с онкологией, одним из таких был его сослуживец. «Он обреченный. Вот он со мной ходил и не знал, где находится», — поделился военнопленный.

Мужчина подчеркнул, что такие люди явно не добровольно вступили в ряды ВСУ.

Ранее в территориальных центрах комплектования (аналог военкоматов) признали, что проводят мобилизацию бездомных в ВСУ.

