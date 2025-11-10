Экономика
21:28, 10 ноября 2025Экономика

В российском доме потолок рухнул на кровать

В Соликамске в одной из квартир потолок рухнул на кровать
Виктория Клабукова

Фото: Павел Симаков / РИА Новости

В одном из жилых домов Соликамска обрушился потолок. Ситуацией заинтересовались в центральном аппарате Следственного комитета, передает пресс-служба ведомства.

Перекрытия не выдержали в доме по улице Володарского. Потолок упал прямо на кровать, к счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Собственников дома эвакуировали и запретили возвращаться в квартиры. Временного жилья им также не предоставили. Жильцам пришлось остановиться у родственников. Дом, в котором рухнул потолок, построен еще в 1950-х, но аварийным не признан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Ранее об аналогичном случае сообщалось в другом российском городе, Калуге. Потолок упал в доме 1945 года постройки. Хозяйка квартиры едва не пострадала от рухнувших обломков. Дом также не имел статуса аварийного.

