В российском доме потолок рухнул на кровать

В Соликамске в одной из квартир потолок рухнул на кровать

В одном из жилых домов Соликамска обрушился потолок. Ситуацией заинтересовались в центральном аппарате Следственного комитета, передает пресс-служба ведомства.

Перекрытия не выдержали в доме по улице Володарского. Потолок упал прямо на кровать, к счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Собственников дома эвакуировали и запретили возвращаться в квартиры. Временного жилья им также не предоставили. Жильцам пришлось остановиться у родственников. Дом, в котором рухнул потолок, построен еще в 1950-х, но аварийным не признан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Ранее об аналогичном случае сообщалось в другом российском городе, Калуге. Потолок упал в доме 1945 года постройки. Хозяйка квартиры едва не пострадала от рухнувших обломков. Дом также не имел статуса аварийного.