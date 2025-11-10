Создание базы ВМФ России в одной стране приостановили

Посол РФ заявил, что создание базы ВМФ России в Порт-Судане поставлено на паузу

Создание базы Военно-морского флота (ВМФ) России на востоке Судана поставлено на паузу. Об этом заявил посол РФ в республике Андрей Черновол, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что двусторонние переговоры о размещении российской военно-морской базы в Порт-Судане завершились подписанием соответствующего соглашения еще в 2020 году.

«С учетом нынешнего военного конфликта движение по этому вопросу пока приостановлено», — отметил он.

В феврале 2025 года министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф заявил, что Москва и Хартум пришли к соглашению по вопросу создания военной базы ВМФ России. «Мы согласились и договорились обо всем», — отметил глава внешнеполитического ведомства.