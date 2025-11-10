США отправят Европе методички с одной целью

США отправят европейским правым партиям методический материал для противодействия прогрессивной политике. Об этом пишет Politico.

По данным издания, американский фонд «Наследие», спроектировавший политическое руководство для второго срока президента США Дональда Трампа, сотрудничает с рядом европейских правых движений. Целью взаимодействия с партиями из Европы является распространение «методического материала по противодействию прогрессивной политике».

Согласно публикации, в конце октября в Италии состоялась конференция европейских консервативных сил с участием вице-президента «Наследия» по внутренней политике Роджера Северино. Кроме того, в Вашингтоне и Брюсселе состоялись встречи представителей американского фонда с членами правых партий Венгрии, Чехии, Испании, Франции и Германии.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что либералы в США гораздо более склонны к оправданию политического насилия, чем консерваторы.