Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:11, 10 ноября 2025Мир

США отправят Европе методички с одной целью

Politico: США отправят европейским правым методический материал
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

США отправят европейским правым партиям методический материал для противодействия прогрессивной политике. Об этом пишет Politico.

По данным издания, американский фонд «Наследие», спроектировавший политическое руководство для второго срока президента США Дональда Трампа, сотрудничает с рядом европейских правых движений. Целью взаимодействия с партиями из Европы является распространение «методического материала по противодействию прогрессивной политике».

Согласно публикации, в конце октября в Италии состоялась конференция европейских консервативных сил с участием вице-президента «Наследия» по внутренней политике Роджера Северино. Кроме того, в Вашингтоне и Брюсселе состоялись встречи представителей американского фонда с членами правых партий Венгрии, Чехии, Испании, Франции и Германии.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что либералы в США гораздо более склонны к оправданию политического насилия, чем консерваторы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Самое близкое место к иностранному государству». В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах

    Безэкипажный катер ВСУ взорвался у берега в российском регионе

    Российская медсестра влюбилась в раненного на СВО бойца и перешла за ним в «Ахмат»

    США захотели поддержать армию одной страны

    Известная подруга Ирины Шейк снялась в крошечных трусах

    Приезжие напали на машину россиянина с ребенком

    Названа главная проблема с покупкой жилья в России на ближайшие годы

    Россиянам назвали способ уличить мошенников с дипфейками

    В регионе России начали набирать добровольцев для защиты особо важных объектов

    Стало известно о возвращении россиян на прежнее место работы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости