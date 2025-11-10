«Царьград»: «Буревестник» и «Посейдон» ломают стратегию США на 10-15 лет

Российская стратегическая крылатая ракета неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон» полностью ломают американскую стратегию на ближайшие 10-15 лет. У США есть неплохой шанс надорваться в попытке создать вооружение, которое могло бы противостоять этим российским новинкам, заявила «Царьграду» директор Института международных политических и экономических стратегий «РУССТРАТ» Елена Панина.

«У США есть неплохой шанс надорваться самим. В том, что США смогут сделать систему глобального мониторинга за земной поверхностью, сомнений нет. Но вот создать систему не только поиска, но и перехвата в одном комплексе — задача совершенно иного уровня. Неопределенными остаются и количественные параметры системы в плане перехватчиков», — заявила Панина.

Научный журналист Роман Белоусов отметил, что «Буревестник» ломает само понятие о дальности, так как в пределах земной атмосферы эта ракета может летать практически сколько угодно. Она может атаковать цели с любого направления, хоть через Антарктиду, где радаров просто нет, обратил внимание специалист.

Западные эксперты даже назвали «Буревестник» «маленьким летающим Чернобылем», ведь ее важно не просто сбить, а сбить на максимальном расстоянии от своей территории. В противном случае работа собственной ПВО сделает некоторые районы страны непригодными для жизни из-за радиоактивного заражения.

«Посейдон» же — это морской беспилотник, он не ограничен во времени нахождения под водой и может идти на малой скорости и максимальной глубине, находясь в акустической тени, при этом оставаясь невидимым для пассивных средств обнаружения противника.

«Теперь им нужно развивать не только орбитальную, но и донную инфраструктуру. А ничего похожего на многоразовые ракеты Илона Маска у них для работы в океане нет», — пояснил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Таким образом, «Буревестник» и «Посейдон» полностью ломают стратегию США на 10-15 лет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» являются прорывными технологиями мирового уровня. «Это действительно мировые прорывные технологии, которых нет ни у одной страны», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Телеканал CNN со ссылкой на мнение аналитиков заявил, что президент России Владимир Путин, награждая разработчиков «Буревестника» и «Посейдона», направил странам Запада скрытый сигнал о необходимости прекратить поддержку Украины.