16:41, 5 ноября 2025Мир

На Западе указали на скрытый сигнал Путина Западу

CNN: Путин направил сигнал Западу о необходимости прекратить поддержку Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин, награждая разработчиков крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», якобы направил странам Запада скрытый сигнал о необходимости прекратить поддержку Украины. С таким мнением выступил телеканал CNN со ссылкой на мнение аналитиков.

«Это стало последним сигналом Кремля, который направлен, как считают аналитики, на то, чтобы отвадить Запад от поддержки на Украине», — сказано в сообщении.

4 ноября Путин выразил благодарность разработчикам крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

В рамках торжественной речи он заявил, что результат, показанный создателями новейших отечественных вооружений, имеет историческое значение для народа России, обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед — на весь XXI век.

