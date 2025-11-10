Мир
США захотели поддержать армию одной страны

Bloomberg: США захотели поддержать ливанскую армию в разоружении «Хезболлы»
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Karamallah Daher / Reuters

Соединенные Штаты захотели поддержать ливанскую армию в реализации плана по разоружению шиитской группировки «Хезболла». Об этом сообщает Bloomberg.

«Официальные лица США на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном выразили готовность помочь пострадавшей от войны стране стабилизировать ситуацию с безопасностью на юге, где Израиль регулярно наносит удары по целям, принадлежащим "Хезболле"», — сказано в сообщении.

Как сообщается, американская поддержка будет направлена на обеспечение полного контроля властей над территорией страны. При этом возможный вид помощи со стороны США пока не уточняется.

В июле сообщалось, что Соединенные Штаты требуют от властей Ливана принять на себя обязательство о разоружении шиитской группировки «Хезболла» для возобновления диалога о выводе израильских войск с территории страны. «Вашингтон усиливает давление на Бейрут, требуя от него быстрого принятия официального решения кабинета министров о разоружении "Хезболлы", после чего могут возобновиться переговоры о прекращении военных операций Израиля в Ливане», — говорится в сообщении.

