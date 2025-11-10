Бывший СССР
Стало известно о наступлении ВС России на востоке Купянска

ВС России наступают на востоке Купянска в Харьковской области, идут тяжелые бои
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные продолжают наступать в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Уточняется, что армия РФ продвигается на востоке населенного пункта. Вместе с тем Вооруженные силы (ВС) России наступают в направлении Купянска-Узлового.

«Идут тяжелые бои. Ситуация для ВСУ (Вооруженных сил Украины) в Купянске продолжает ухудшаться», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что ВС России взяли под контроль предприятие в Купянске. Речь шла о хлебобулочном комбинате.

