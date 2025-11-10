Стало известно о попытке Пакистана вывезти из России технологии С-400

ET: Разведка Пакистана попыталась вывезти из России технологии С-400

Российские спецслужбы пресекли попытку Пакистана вывезти из страны технологии системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Об этом сообщает The Economic Times (ET) со ссылкой на источники.

«Москва раскрыла шпионскую сеть, которой руководила межведомственная разведка Пакистана, пытавшаяся контрабандой вывезти из России технологии систем ПВО (....). В ходе контрразведывательной операции в Санкт-Петербурге был задержан гражданин России, пытавшийся вывезти документы, используемые для разработки военных вертолетных технологий и систем ПВО, а также другую информацию о военно-транспортных вертолетах», — заявили источники, знакомые с ситуацией.

Как отметили авторы материала, системы С-400, используемые Военно-воздушными силами (ВВС) Индии, сыграли решающую роль в военной операции «Синдур», в ходе которой страна нанесла ракетные удары по территории Пакистана в ответ на теракт в Пахалгаме. По данным издания, Нью-Дели планирует закупить еще пять систем таких российских систем.

6 ноября агентство Bloomberg сообщило, что власти Турции решили не отказываться полностью от российских С-400 по требованию США. По словам источников, Анкара намерена создать особый механизм совместного использования этих систем и их американских аналогов.