Стало известно о трещине в отношении поляков к украинцам

Bloomberg: Поддержка Польшей украинцев дала трещину в опасный момент
Марина Совина
Фото: Reuters

Поддержка Польшей украинцев дала трещину в опасный момент. Этот вопрос стал центральной в борьбе за власть в польской политике, написало агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков и опросы общественного мнения.

В частности, президент Польши Кароль Навроцкий проявляет скептицизм в отношении желания Украины вступить в НАТО и Евросоюз. Он и его единомышленники из партии «Право и справедливость» обвинили мигрантов в том, что они получают социальные пособия без очереди.

«Большой вопрос, как Навроцкий сможет совместить интересы национальной безопасности Польши с растущими антиукраинскими настроениями среди правого электората», — подчеркнул старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в Варшаве Петр Бурас.

Ранее Навроцкий в последний раз подписал закон о специальной помощи украинцам, что приведет к «концу украинского туризма». По его словам, в новом законе указаны льготы, которые будут недоступны гражданам Украины, не работающим в Польше.

