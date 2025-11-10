ТАСС: Командиры ВСУ массово бросают тела солдат в Купянске

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не эвакуирует тела погибших солдат из Купянска Харьковской области. Об этом заявили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, во время продвижения в городе бойцы 6-й армии группировки «Запад» встретили «огромное количество трупов» ликвидированных украинских военных, брошенных командирами.

Представитель силовых структур добавил, что при отступлении с позиций ВСУ не пытаются вывозить погибших, из-за чего сводки «пропавших без вести» солдат «увеличиваются чуть ли не в геометрической прогрессии».

Ранее стало известно, что деморализованные украинские бойцы массово сдаются в плен и дезертируют в Харьковской области. На харьковском направлении действует российская группировка войск «Запад». К концу октября она овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск. Там находятся около пяти тысяч бойцов ВСУ.