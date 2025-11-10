Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:16, 10 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно об огромном числе тел бойцов ВСУ в Купянске

ТАСС: Командиры ВСУ массово бросают тела солдат в Купянске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не эвакуирует тела погибших солдат из Купянска Харьковской области. Об этом заявили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, во время продвижения в городе бойцы 6-й армии группировки «Запад» встретили «огромное количество трупов» ликвидированных украинских военных, брошенных командирами.

Представитель силовых структур добавил, что при отступлении с позиций ВСУ не пытаются вывозить погибших, из-за чего сводки «пропавших без вести» солдат «увеличиваются чуть ли не в геометрической прогрессии».

Ранее стало известно, что деморализованные украинские бойцы массово сдаются в плен и дезертируют в Харьковской области. На харьковском направлении действует российская группировка войск «Запад». К концу октября она овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск. Там находятся около пяти тысяч бойцов ВСУ.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска осуществили новый прорыв границы с Украиной

    Зеленский обсудил партнерство с посланником из Сербии

    Президента Германии обвинили в «политической глупости»

    В Германии назвали истинную причину отказа Зеленского от мира

    Стало известно об огромном числе тел бойцов ВСУ в Купянске

    Российский фильм поборется за награды международного кинофестиваля

    Врач призвал обзавестись одной привычкой перед сном

    Связанный с Соросом миллионер-филантроп заманивал моделей Playboy в свое секс-подземелье. За его делом следит вся Америка

    В российском регионе двое мужчин подорвали гранату

    Певица Ханна прошлась на камеру в оголяющем тело образе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости