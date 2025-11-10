Суд закрыл рассмотрение дела вымогавшего миллионы рублей у IT-компании экс-полковника ФСБ

Суд закрыл дело о вымогательстве экс-полковником ФСБ миллионов у IT-компании

В Москве суд закрыл от посторонних рассмотрение дела о вымогательстве у IT-компании миллионов рублей со стороны экс-полковника Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, дело о вымогательстве 42,5 миллиона рублей у компании «Ланит» рассмотрят в закрытом режиме. По уголовному делу проходят трое фигурантов, находящихся в СИЗО. Речь о полковнике ФСБ в отставке Михаиле Полякове, предпринимателе Александре Санине и переводчике Денисе Савинском.

По данным следствия, не позднее ноября 2020 года Поляков состоял на службе московского управления ФСБ, которое занималось защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом.

Тогда он придумал план, по которому в его Telegram-каналах публиковались негативные материалы, которые могли нанести ущерб компании «Ланит». Речь идет о таких популярных Telegram-каналах, как «Незыгарь», «Кремлевская прачка», «Банкста», «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом) и Brief.

Обвиняемые требовали с IT-компании денег за удаление негативных сообщений и установку «блока на негатив». Изначально речь шла о блокировке на трехмесячный период, но затем срок был продлен. В период с ноября 2020 года по июль 2023-го Поляков, Санин и Савинский получили 42,5 миллиона рублей. Все обвиняемые не признают вину.