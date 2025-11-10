Трампа обязали помочь малоимущим американцам едой

NYP: Федеральный апелляционный суд обязал Трампа помочь малоимущим американцам

Федеральный апелляционный суд обязал администрацию президента США Дональда Трампа полностью профинансировать продовольственную помощь 42 миллионам малоимущих американцев на фоне приостановки работы правительства Соединенных Штатов. Об этом пишет New York Post (NYP).

Перед этим судья Род-Айленда обязал министерство сельского хозяйства США потратить четыре миллиарда долларов, зарезервированных на другие цели, чтобы помочь малоимущим американцам получить льготы по Программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP).

Представители администрации Трампа утверждали в суде, что судьи не имеют полномочий присваивать или тратить федеральные деньги, а также не смогут заставить министерство сельского хозяйства США изыскать средства для оплаты всех льгот по программе SNAP.

Ранее глава Нацсовета по экономике при Белом доме Кевин Хассетт заявил, что экономика США пострадала от приостановки работы правительства сильнее, чем ожидалось. Он добавил, что, вероятно, восстановление после окончания шатдауна будет быстрым.