14:57, 10 ноября 2025

Трампа обязали помочь малоимущим американцам едой

NYP: Федеральный апелляционный суд обязал Трампа помочь малоимущим американцам
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Федеральный апелляционный суд обязал администрацию президента США Дональда Трампа полностью профинансировать продовольственную помощь 42 миллионам малоимущих американцев на фоне приостановки работы правительства Соединенных Штатов. Об этом пишет New York Post (NYP).

Перед этим судья Род-Айленда обязал министерство сельского хозяйства США потратить четыре миллиарда долларов, зарезервированных на другие цели, чтобы помочь малоимущим американцам получить льготы по Программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP).

Представители администрации Трампа утверждали в суде, что судьи не имеют полномочий присваивать или тратить федеральные деньги, а также не смогут заставить министерство сельского хозяйства США изыскать средства для оплаты всех льгот по программе SNAP.

Ранее глава Нацсовета по экономике при Белом доме Кевин Хассетт заявил, что экономика США пострадала от приостановки работы правительства сильнее, чем ожидалось. Он добавил, что, вероятно, восстановление после окончания шатдауна будет быстрым.

