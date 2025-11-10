Ценам на российские квартиры предрекли резкое падение

Депутат Делягин: Стоимость квартир в России может снизиться в полтора раза

Стоимость квартир в России может снизиться в полтора раза. Такую динамику цен на жилье предрек зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Депутат уточнил, что столь резкое снижение цены возможно за счет ограничения произвола монополий.

«Себестоимость строительства высокая, потому что металл, бетон стоят люто, про разрешения я вообще молчу. Но пустующие квартиры — это убыток для застройщика. Если убыток с него снять и разрешить ему этот убыток зафиксировать, эти застройщики на руках вас будут носить и поставят вам памятник», — пояснил Делягин.

Ранее финансист Михаил Хачатурян назвал главную проблему с покупкой жилья в России на ближайшие годы. Так, наибольшую опасность представляют нераспроданные квартиры в новостройках. Они сулят новым владельцам дополнительные расходы и коммунальные аварии, а застройщиков заставляют замораживать новые проекты или сдвигать сроки начала их реализации.