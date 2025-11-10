Турист сломал позвоночник в Дагестане и отсудил у туроператора миллион рублей

Турист сломал позвоночник во время экскурсии на катере по Сулакскому каньону

Отдыхавший в Дагестане турист сломал позвоночник во время водной экскурсии по Сулакскому каньону. Об этом сообщает TourDom.

Житель Саратова купил себе и супруге за семь тысяч рублей поездку на катере по Сулакскому каньону и Чиркейскому водохранилищу. Однако водитель катера быстро набрал скорость и столкнулся с мелководьем, отчего водный транспорт подлетел в воздухе на два метра и рухнул в воду. В результате экстремальной прогулки несколько путешественников оказались в больнице Махачкалы.

Саратовец вернулся домой с диагнозом «компрессионный перелом первого поясничного позвонка» и понес серьезные расходы на лечение и реабилитацию. При этом после инцидента туроператор вернул ему деньги лишь за несостоявшуюся экскурсию. Мужчина обратился в суд, требуя взыскать с организаторов поездки 389,4 тысячи рублей убытков и штраф, а также миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, однако отсудил лишь часть суммы.

Суд удовлетворил иск не полностью, сократив требование по моральному ущербу до 500 тысяч рублей. Также туроператора обязали выплатить расходы на сиделку в размере 192,6 тысячи рублей, 346,3 тысячи штрафа и компенсировать оплату услуг представителя в размере 20 тысяч рублей.

Ранее россиянин отсудил у туроператора 252 тысячи рублей за отдых без электричества и воды. Представитель компании посоветовал гражданину России поехать в страну Азии в августе, однако этот период выпал на сезон дождей.