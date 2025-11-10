Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:07, 10 ноября 2025Путешествия

Турист сломал позвоночник в Дагестане и отсудил у туроператора миллион рублей

Турист сломал позвоночник во время экскурсии на катере по Сулакскому каньону
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: linar.khalitov / Wikimedia

Отдыхавший в Дагестане турист сломал позвоночник во время водной экскурсии по Сулакскому каньону. Об этом сообщает TourDom.

Житель Саратова купил себе и супруге за семь тысяч рублей поездку на катере по Сулакскому каньону и Чиркейскому водохранилищу. Однако водитель катера быстро набрал скорость и столкнулся с мелководьем, отчего водный транспорт подлетел в воздухе на два метра и рухнул в воду. В результате экстремальной прогулки несколько путешественников оказались в больнице Махачкалы.

Материалы по теме:
«Даже в Сочи было дороже» Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
«Даже в Сочи было дороже»Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
21 декабря 2022
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год. Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год.Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
3 ноября 2022

Саратовец вернулся домой с диагнозом «компрессионный перелом первого поясничного позвонка» и понес серьезные расходы на лечение и реабилитацию. При этом после инцидента туроператор вернул ему деньги лишь за несостоявшуюся экскурсию. Мужчина обратился в суд, требуя взыскать с организаторов поездки 389,4 тысячи рублей убытков и штраф, а также миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, однако отсудил лишь часть суммы.

Суд удовлетворил иск не полностью, сократив требование по моральному ущербу до 500 тысяч рублей. Также туроператора обязали выплатить расходы на сиделку в размере 192,6 тысячи рублей, 346,3 тысячи штрафа и компенсировать оплату услуг представителя в размере 20 тысяч рублей.

Ранее россиянин отсудил у туроператора 252 тысячи рублей за отдых без электричества и воды. Представитель компании посоветовал гражданину России поехать в страну Азии в августе, однако этот период выпал на сезон дождей.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская нефтяная компания объявила форс-мажор на месторождении

    Минобороны показало кадры боев близ Красноармейска

    ЕС придумал еще один орган против России

    Открыт безопасный путь предотвращения инфаркта и инсульта

    Врач назвала главное правило защиты от ботулизма

    Названы сроки перехода Красноармейска под контроль России

    Россиянин давал пощечины детям на улице и попал на видео

    «Мы остановимся, а Россия нет». США прекратили поставки оружия для Украины. Почему это произошло и когда они могут возобновиться?

    Российских операторов сотовой связи обяжут выполнять требование ФСБ

    Момент задержания восьмерых диверсантов в российском регионе попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости