Турист занялся сексом с иностранкой в Таиланде и проснулся с ее бездыханным телом на утро

В Таиланде турист занялся сексом с другой отдыхавшей на курорте иностранкой и проснулся на утро с ее бездыханным телом в постели. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 47-летняя Карла Дрешер жила в отеле Sawasdee Village Resort на Пхукете. Вечером 26 октября она пошла выпить в бар с мужчиной. Позже они вернулись в номер, выпили еще и занялись сексом. Пара заснула вместе, однако утром мужчина не смог разбудить свою партнершу. Он сразу сообщил об этом персоналу отеля.

Прибывшая на место полиция начала расследование. Никаких признаков насилия обнаружено не было, но выяснилось, что накануне случившегося Дрешер попробовала в местном салоне ингалятор с травами. Правоохранители допускают, что причиной ее кончины могла стать именно эта ингаляция.

Такие ингаляторы часто не соответствуют стандартам качества и содержат загрязнения. Они могут вызывать гангрену, ботулизм и пищевое отравление.

Ранее жительница России не выжила на острове Пхукет в Таиланде. Свидетели утверждают, что у гражданки РФ в течение нескольких дней были проблемы со здоровьем.