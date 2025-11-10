Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:52, 10 ноября 2025Ценности

Тягу женщин мыться в очень горячей воде объяснили

Хирург Тернер: Женщины моются в очень горячей воде из-за медленного метаболизма
Мария Винар

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Австралийский хирург Зак Тернер объяснил тягу женщин мыться в очень горячей воде. Комментарий доктора приводит издание New York Post (NYP).

Специалист рассказал, что у женщин в отличие от мужчин меньше мышц и больше жира. Из-за этого они ощущают холод, особенно в области рук и ног. По данной причине женщины пытаются согреть свое тело с помощью горячей воды в душе.

В то же время Тернер упомянул исследование, опубликованное в научном журнале Nature Climate Change, результаты которого показали, что мужчины предпочитают температуру в помещении около 22 градусов тепла, а женщины — 24 градуса тепла. Это объясняется тем, что тело женщины вырабатывает меньше энергии из-за медленного метаболизма.

При этом медик отметил, что со временем температурные предпочтения могут измениться. «Гормон эстроген может вызывать расширение кровеносных сосудов, из-за чего женщинам становится очень жарко, и они могут предпочесть мыться в прохладной воде», — пояснил он.

В августе хирург Рошан Вара из лондонской клиники по пересадке волос Treatment Rooms раскрыл портящую волосы ошибку после душа.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» объявил форс-мажор на одном из крупнейших в мире месторождений нефти. Компания может полностью выйти из проекта

    Пашинян вспомнил лозунг «Ленин, партия, Горбачев»

    В посольстве страны Европы пообещали выдавать россиянам туристические визы

    Россиянка с сожителем получили 36 лет колонии за изнасилование и истязание дочери

    В Госдуме допустили отключение России от мирового интернета при вмешательстве в выборы

    Обвиняемого в подрыве многоквартирного дома в Тульской области отправили в СИЗО

    Группа «Тутси» неожиданно охарактеризовала песни Кадышевой

    Звезду «Мстителей» обвинили в домогательствах

    Объявлено об угрозе для Зеленского из-за ситуации с его «кошельком»

    В Госдуме оценили запрет трансгендерам участвовать в Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости