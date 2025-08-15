Врач раскрыл портящую волосы ошибку после душа

Врач Рошан Вара: Расчесывание и сушка феном вредят мокрым волосам

Хирург Рошан Вара из лондонской клиники по пересадке волос Treatment Rooms раскрыл портящую волосы ошибку после душа. Соответствующий материал приводит The Sun.

По словам врача, мокрые волосы находятся в наиболее уязвимом состоянии, высока вероятность повредить их на молекулярном уровне. По своим физическим свойствам они во многом отличаются от сухих, что влияет на их способность справляться с напряжением, возникающим при расчесывании, отметил врач.

Также Вара указал, что сушка мокрых волос феном может привести к их выпадению, и раскрыл способ наименее травматичного расчесывания. «Возьмите расческу с широкими зубьями, начинайте с кончиков и продвигайтесь вверх. Никогда не начинайте расчесывать волосы с корней», — посоветовал медик.

В августе 2024 года трихолог Тиффани Холл назвала главные причины выпадения волос.