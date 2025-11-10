Силовые структуры
06:40, 10 ноября 2025

У возможного участника атаки БПЛА на Иркутскую область нашли долги

У возможного участника атаки БПЛА на Иркутскую область Тимофеева нашли кредиты
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Судебные приставы начали принудительно взыскивать долги по кредитам с возможного участника атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Иркутскую область Артема Тимофеева (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах приставов указано, что в отношении Тимофеева несколько дней назад возбудили два исполнительных производства о взыскании задолженности по кредитам. У Тимофеева нашли долг более 148 тысяч рублей.

1 июня 2025 года несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях: Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали. Обладателем грузовиков оказался Артем Тимофеев. По словам водителей, именно он давал им указания.

