Уехавший из России телеведущий оказался под угрозой лишиться квартиры

Mash: Уехавший из России телеведущий Пьяных рискует лишиться квартиры в Москве

Уехавший из России телеведущий Глеб Пьяных (признан в РФ иноагентом) рискует лишиться квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

По данным авторов публикации, супруга журналиста Элла Бойко потребовала раздела их общего имущества. Юристы считают, что для Пьяных это может быть способом защититься от угрозы остаться без российского жилья. Заседание по делу назначили на декабрь.

Сейчас телеведущий живет в Турции. Квартиру у него могут изъять за долги по налогам в пять миллионов рублей, которые накопились с 2021 года.

