Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:50, 10 ноября 2025Экономика

Уехавший из России телеведущий оказался под угрозой лишиться квартиры

Mash: Уехавший из России телеведущий Пьяных рискует лишиться квартиры в Москве
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Уехавший из России телеведущий Глеб Пьяных (признан в РФ иноагентом) рискует лишиться квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

По данным авторов публикации, супруга журналиста Элла Бойко потребовала раздела их общего имущества. Юристы считают, что для Пьяных это может быть способом защититься от угрозы остаться без российского жилья. Заседание по делу назначили на декабрь.

Сейчас телеведущий живет в Турции. Квартиру у него могут изъять за долги по налогам в пять миллионов рублей, которые накопились с 2021 года.

Ранее стало известно, что уехавший из России звезда сериала «Кухня» актер Дмитрий Назаров оставил себе возможность вернуться в страну. Артист продолжает владеть комнатой в московской квартире. Жилье находится в Краснопрудном тупике. По оценкам экспертов, вся квартира может стоить 40 миллионов рублей. Именно туда Назаров может вернуться вместе с женой.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Близкий друг Зеленского покинул Украину перед обысками. Его называют «кошельком» президента и смотрящим за энергетикой страны

    Пес спас мальчика от нападения леопарда

    Ким Кардашьян описала результат сдачи экзамена по юриспруденции фразой «я была так близка»

    Популярный российский сервис масштабно обновился

    Серийных похитителей собак для ресторанов Москвы задержали

    В России отреагировали на отключение света во время интервью Зеленского

    Российские производители электроники попросили платить заранее

    Врач рассказала об изменениях в организме после включения в рацион одного яблока в день

    В Подмосковье обнаружили тело убитой 28 лет назад девочки

    Директор российского магазина расправился с подчиненной в своей квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости