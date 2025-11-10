Силовые структуры
07:29, 10 ноября 2025

Уволенную за фейки о Российской армии учительницу обвинили в еще одном преступлении

На Камчатке ФСБ обвинила экс-учительницу в оправдании терроризма
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

На Камчатке сотрудники УФСБ возбудили новое уголовное дело в отношении бывшей учительницы, уволенной ранее за фейки о Российской армии. Об этом пишет «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».

Дело возбудили по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание террористической деятельности»). В сентябре экс-учительницу арестовали по статье 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»).

По версии следствия, фигурантка разместила в Telegram-канале две видеозаписи с призывами к насильственному свержению власти. Согласно заключению экспертизы, в опубликованных материалах содержатся призывы к изменению конституционного строя России через вооруженную борьбу.

Параллельно продолжается расследование первого уголовного дела, где женщину обвиняют в активном участии в деятельности запрещенной экстремистской организации с 2021 года.Следователи считают, что она занималась пропагандой организации: проводила беседы, распространяла литературу и создавала интернет-сообщества.

Обвиняемая была уволена из школы Петропавловска-Камчатского осенью 2023 года за дискредитацию Вооруженных сил России.

Ранее Южный окружной военный суд огласил приговор гражданину России, участвовавшему в митингах в Киеве и городах Запорожской области.

