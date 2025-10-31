Митинговавшему в Киеве россиянину огласили приговор

Суд дал 14 лет члену «Азова» Шепотько за участие в митингах в Киеве и Запорожье

Южный окружной военный суд огласил приговор гражданину России Денису Шепотько, участвовавшему в митингах в Киеве и городах Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по статьям 205.2 («Публичные призывы к террористической деятельности») и 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Он осужден на 14 лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Суд установил, что Шепотько в феврале 2017 года на территории Запорожской области вступил в запрещенное террористическое националистическое объединение «Азов». Он митинговал в Киеве, Мелитополе, а также выполнял другие поручения руководства.

24 ноября 2024 года Шепотько по месту своего жительства в Запорожской области разместил в соцсети комментарий с призывами к терроризму под видео пророссийской направленности.

Ранее сообщалось, что в ДНР к 22 годам колонии строгого режима приговорили бойца отряда особого назначения «Азов» (признан террористической организацией и запрещено в РФ) за расправу над гражданским на почве политической и идеологической ненависти.