В Германии назвали истинную причину отказа Зеленского от мира

Junge Welt: От Зеленского не стоит ждать мирных инициатив из-за давления на него
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Angelo Carconi / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский подвергается давлению со стороны националистических группировок, которые препятствуют заключению мира. Об этом сообщает Junge Welt.

В статье отмечается, что украинская армия испытывает острую нехватку бойцов из-за участившихся случаев дезертирства, а граждане страны уже устали от боевых действий. Однако Зеленский не намерен менять стратегию, поскольку находится под влиянием националистов, требующих «шагать дальше».

«Националисты вооружены, организованны и уже успели пригрозить президенту, что он не переживет невыгодный мир — ни в политическом плане, ни лично. Зеленский это знает, и потому от него не стоит ждать мирных инициатив», — пишет Junge Welt.

Ранее французский полковник Жак Хогар назвал препятствия для достижения мира на Украине. Он отметил, что действия Зеленского и его партнеров не способствуют урегулированию конфликта.

